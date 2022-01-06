صحة المنيا: الكشف على 1799 حالة مجانًا بالقافلة الطبية بقرية نواي

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية نواي التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خلال يومي 3 و4 من يناير الجاري، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1799 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن توزيع الحالات جاء 246 حالة جراحة، 484 حالة أطفال و251 باطنة و167 قلب و84 نسا و33 تنظيم الأسرة و192 أسنان و218 جلدية، إلى جانب أنه تم عمل 106 تحاليل مختلفة و17 حالة موجات صوتية و20 حالة رسم قلب و4 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ145 متردد وإجراء خلع أسنان لـ7 حالة بعيادة الاسنان وتحويل 55 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ86 متردد.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.