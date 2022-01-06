الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بـ3.5 جنيه.. أسعار الخضروات «جملة» اليوم الخميس

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 6-1-2022، ثباتًا لدى التجار بالسوق المحلي، باستثناء الباذنجان البلدي.

«الدستور» تقدم أسعار الخضراوات اليوم خلال السطور التالية:

أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة:

سعر الطماطم بين 1.5 : 3.5 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 2 : 2.75 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 3.5 : 8.5 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال).

سعر الفاصوليا من 5 : 9 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 4.5 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 : 8 جنيهات للكيلو.

سععر الفلفل الألوان من 6 : 9 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 9 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار صوب 3 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 3 : 7 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البسلة من 4 : 7 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 2.5 : 6 جنيهات للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1 : 1.5 جنيهًا للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار الفول الأخضر 5 : 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الكرات 7.5 جنيهًا للكيلو ( 10 ربطات).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 جنيهًا (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 5 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 5 جنيهات للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر بروكسل 25 جنيهًا للكيلو.

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 2 جنيهات (6 ربطات).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيهًا للكيلو (10 رابطات).

سعر قرع عسل 18 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 25 جنيهًا (الطبق 250ج).

الخضروات سعر الباذنجان الرومي اسع سعر الباذنجان الأبيض بسوق العبور للجملة سعر الفاصوليا سوق العبور للجملة سعر الخيار بلدي سعر الفلفل حامى بلدي سعر الكوسة سعر خس الكابوتشي سعر القرنبيط لخضروات

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