ضبط 7 قطع سلاح و6 قضايا مخدرات بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط القائمين على ترويج المخدرات بمختلفة أنواعها، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 9 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية كما تم تنفيذ 5246 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل واقعة للنيابة على حدة.