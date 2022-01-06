ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالإتجار في العملة بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد، لتحقيق أرباح غير مشروعة بلغ قدرها مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وشقيقه – مقيمان بمركز شرطة نبروه بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (12) مليون جنيه مصرى.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.