تغريم 7156 شخصًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الجهود، عن ضبط 7180شخصًا، سدد منهم 7156 شخصًا غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 357 ألف جنيه، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 24 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية.

وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.