الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم 7156 شخصًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

مخالفة الإجراءات
مخالفة الإجراءات الاحترازية

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الجهود، عن ضبط  7180شخصًا، سدد منهم 7156  شخصًا غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 357 ألف جنيه، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 24 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية. 

وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزارة الداخلية انتشار فيروس كورونا المحال العامة عدم الالتزام بارتداء الكمامات التدابير الاحترازية والوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

الأمن يحدد هوية المدرس المتهم بـ«التنمر» على بسنت خالد

قبل وفاتها بساعات.. تفاصيل آخر مكالمة بين «ضحية الابتزاز» ووالدتها

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

الصور الأولى من جنازة مها أبو عوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء