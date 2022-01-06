800 جنيه ارتفاع بسعر طن زيت عباد الشمس المكرر

شهدت معظم أسعار زيوت الطعام ثباتًا لدى تجار الجملة في السوق المحلي، اليوم الخميس 6-1-2022، باستثناء سعر زيت عباد الشمس المكرر، حيث ارتفع بمقدار 800 جنيه بالطن على المستوى المحلي.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، حيث سجلت ثباتًا عند 22,000 جنيه للطن، كما استقرت أيضًا أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 28,000 جنيه، وارتفعت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 27,800 جنيه، بمقدار زيادة 800 جنيه بالطن عن أسعار أمس، بينما ثبت سعر زيت الأولين، في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 20,700 جنيه للطن، كما استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 23,800 جنيه.

واستقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة (800 مل) 37.95 جنيهًا، وزيت عباد (800 مل) نحو 32.50 جنيه، وزيت عباد الشمس (2.2 لتر) 80 جنيه، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 32 جنيه.

كان قد كشف الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن اتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان فول صويا، وتحديد سعر الطن عند 8 آلاف جنيه، وسعر طن عباد 8500 جنيه لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبدالوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح، متوقعا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية، خاصة أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، وتحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات، لافتا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%، وفي نبات الكانولا 45%.

وتوقع عبد الوهاب أن يتم خلال العام المقبل زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه جار عقد مناقشات مع وزارة الزراعة لتحديد سعر التوريد للموسم الجديد.

من جهة آخرى، قال عبد الوهاب إن حجم إنتاج شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الأعلاف هي 40 ألف طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة وذلك لالتزام المصانع بنسبة البروتين التى أقرتها وزارة الزراعة وهي 14%، مشيرا إلى أننا نسعى مع افتتاح المجمعات الصناعية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية.