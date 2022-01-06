ضبط سائق استولى على 60 طن سكر للبيع بالسوق السوداء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي إحدى شركات تجارة الجملة بقيام سائق بإحدى شركات نقل البضائع المتعاقدة معها الشركة محل عمله بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة وبيعها في السوق السوداء دون توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على قيمتها لنفسه مما أضر بالمال العام.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة الواقعة، وقيام السائق المُشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج) باستغلال طبيعة عمله كونه سائق نقل البضائع المتعاقدة مع الشركة المشار إليها بنقل كمية قدرها (60) طن سكر إلى مخازن الشركة بمحافظة سوهاج حيث قام المذكور بالاستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمة تلك البضائع، مما تعد واقعة استيلاء على المال العام والإضرار به.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم المذكور، أمكن ضبطه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.