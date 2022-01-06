الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 2623 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

و أسفرت الحملات عن تحرير 2623 مخالفة لقائدي الدراجات النارية (الموتوسيكل)، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما أهابت بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

الأجهزة الأمنية إتخاذ الإجراءات القانونية حملات مرورية مكثفة مخالفة لقائدى الدراجات النارية قائدي الدراجات النارية عدم إرتداء الخوذة

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