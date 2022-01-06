الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة حديثة: «أوميكرون» للسيدات الحوامل يأتي بدون أعراض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع ظهور البديل الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا المستحدث، “أوميكرون” ينصب التركيز على نهج جديد للوقاية من العدوى وزيادة فهم انتقال الفيروس خاصة لفئة الحوامل من النساء ونتحدث خلال السطور التالية عن دراسة حديثة توضح أنه من أشهر متحورات فيروس كورونا “أوميكرون” يظهر بدون أعراض.

وفقًا لموقع «times of india» كونك حاملة للفيروس بدون أعراض لكورونا يؤثر على مخاطر وعبء المرض مع المعرفة المحدودة والتفشي المتكرر للعدوى بسبب المتغيرات الطافرة الخبيثة، من المحتمل أن يتم فقد العديد من الرؤى في تتبع انتقال الفيروس والسيطرة عليه والحد منه.

من هم الناقلون بدون أعراض؟

الناقلون بدون أعراض هم الناقلون الصامتون للفيروس، وأغلبهم من النساء الحوامل حيث تعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) هؤلاء الناقلين على أنهم حالات مؤكدة مختبريًا حيث لا تظهر أعراض على الشخص المصاب بكورونا، تقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص المصابين يمكن أن ينقلوا الفيروس عندما تظهر عليهم الأعراض وعندما لا تظهر عليهم الأعراض هذا هو السبب في أنه من المهم أن يتم التعرف على جميع الأشخاص المصابين عن طريق الاختبار، والعزل، وتلقي الرعاية الطبية، اعتمادًا على شدة مرضهم، حتى الأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بكورونا ولكن ليس لديهم أعراض، يجب عزلهم للحد من اتصالهم بالآخرين، هذه التدابير تكسر سلاسل الإرسال.

ناقلات المرض بدون أعراض هي الحالات المؤكدة مختبريًا ولا تعاني من أي أعراض وتشبع بالأكسجين في هواء الغرفة يزيد عن 94٪؛ لفحص قدرتهم على نقل الفيروس، يُقترح عليهم اتباع إدارة أعراض الحمى وسيلان الأنف والسعال.

غالبًا ما يكون البالغون الأصحاء حاملين للمرض بدون أعراض ، وهذا سبب معقول لعدم إمكانية اكتشافهم ما لم يتم اختبارهم.

ما مدى خطورة الناقلون بدون أعراض؟

نظرًا لأن هؤلاء الناقلين الذين لا تظهر عليهم أعراض ينقلون الفيروس بنشاط مثل الأشخاص المصابين الآخرين، فإن عدم فحصهم من شأنه أن يؤدي إلى فوضى في المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية الأخرى في البلاد. 

“أوميكرون” يظهر المزيد من الناقلات بدون أعراض

تُظهر البيانات الحديثة المزيد من الحالات بدون أعراض في متغير “أوميكرون” مقارنة بمتغيرات كورونا الأخرى، أظهر تقرير حديث لـ"NDTV" أنه من بين العدد الإجمالي لحالات كورونا الجديدة التي تم تتبعها في مومباي على سبيل المثال بالهند  حتى 3 يناير، 90 ٪ بدون أعراض، في حين أنه من السابق لأوانه الوصول إلى نتيجة كهذه، ولكن مع اختبارات محدودة، لا يمكن تجاهل هذه البيانات المزعجة.

ما مدى خطورة الناقلون بدون أعراض WHO covid-19 سلاسل الإرسال أوميكرون يظهر المزيد من الناقلات بدون أعراض Omicron بمتغيرات COVID الأخرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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