الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 4 بانقلاب ميكروباص بطريق بني سويف المنيا

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة التحقيق في إصابة 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا، وقررت النيابة التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وفحصها فنيا والاستعلام عن حالة الركاب المصابين.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري أمام قرية بنى قاسم بمحافظة بني سويف، وجرى انتقال أجهزة الأمن، ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين  إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى.

وتم حفظ المنقولات المملوكة للمصابين “هواتف محمول، مبالغ مالية، أوراق شخصية” في محضر رسمي وتسليمها لهم عقب شفائهم، وفي ذات السياق تم ضبط السائق المتسبب في الحادث وجاري التحقيق.

الطريق الزراعي انقلاب ميكروباص محافظة بني سويف أصيب 4 أشخاص

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