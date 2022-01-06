تحقيقات موسعة لكشف سبب تسمم أسرة كاملة في بني سويف

تجري النيابة العامة ببني سويف، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة تونة، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين لبيان مدى قدرتهم على الإدلاء باقوالهم ووجود اتهام بتعمد دس السم في طعامهم من عدمه لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت النيابة تحريز بقايا الطعام المتواجد في منزل اسرة الضحايا وعرضه على الجهة الفنية المختصة بمصلحة الطب الشرعي.

وأصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية “تونة” داخل منزلهم في حي الرمد بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت شرطة النجدة بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، الزوج وزوجته و3 أطفال، باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، عقب تناولهم وجبة غذائية تونة، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة.