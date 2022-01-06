الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة لكشف سبب تسمم أسرة كاملة في بني سويف

تسمم
تسمم

تجري النيابة العامة ببني سويف، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة تونة، واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابين لبيان مدى قدرتهم على الإدلاء باقوالهم ووجود اتهام بتعمد دس السم في طعامهم من عدمه لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت النيابة تحريز بقايا الطعام المتواجد في منزل اسرة الضحايا وعرضه على الجهة الفنية المختصة بمصلحة الطب الشرعي. 

وأصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية “تونة” داخل منزلهم في حي الرمد بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت شرطة النجدة بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، الزوج وزوجته و3 أطفال، باشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، عقب تناولهم وجبة غذائية تونة، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرض الواقعة على النيابة العامة.

اسرة تسمم غذائي حالة إعياء تونة بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بحضور الرئيس السيسى.. منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

إجراء جديد بشأن سائق «التريلا» المتسبب بحادث «الدائرى الأوسطى»

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

«شبورة كثيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حبس المتهمين فى قضية «فتاة الغربية»

الأمن يحدد هوية المدرس المتهم بـ«التنمر» على بسنت خالد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان

الهيئة العامة للكنيست تصادق على قانون يسمح بربط بيوت عربية بشبكة الكهرباء