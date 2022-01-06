الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فكرة لتزيين غرفة المراهقين أنيقة لموضة 2022 (صور)

غرفة نوم اطفال مراهقيين
غرفة نوم اطفال مراهقيين

كل شخص يحتاج إلى مساحته الخاصة، والمراهقون ليسوا استثناءً فهم بحاجة إليه أكثر من غيرهم، فكيف تصمم وتزين غرفة للمراهقين بحيث تكون مذهلة ومريحة لهم، ونرصد في التقرير التالي وفقًا لموقع “digsdigs” أبرز ديكورات غرفة المراهقين وفقًا لموضة 2022.

غرفة مراهقة صغيرة أنيقة باللونين الأزرق والبني مع سرير مع أدراج للتخزين ومكتب زاوية وخزانة ملابس منحنية ورفوف عائمة وكتب مكدسة

غرفة مراهقة صغيرة أنيقة باللونين الأزرق والبني مع سرير مع أدراج للتخزين ومكتب زاوية وخزانة ملابس منحنية ورفوف عائمة وكتب مكدسة.

غرفة مراهقة صغيرة باللونين الأزرق والبني مع جدار بلكنة زرقاء ، وغرفة مخططة ، وسرير به الكثير من التخزين ، ومكتب صغير تحته وبعض الديكور

غرفة مراهقة صغيرة باللونين الأزرق والبني مع جدار بلكنة زرقاء، وغرفة مخططة، وسرير به الكثير من التخزين، ومكتب صغير تحته وبعض الديكور.

غرفة مراهقة محايدة مشتركة بجدار مخطط ، وأسرّة محايدة مع أدراج ، وخزانة تفصل بين الأسرة وبعض الأرفف بالإضافة إلى ديكور جميل

غرفة مراهقة محايدة مشتركة بجدار مخطط، وأسرّة محايدة مع أدراج، وخزانة تفصل بين الأسرة وبعض الأرفف بالإضافة إلى ديكور جميل.

غرفة مراهقة خضراء بجدران خضراء فاتحة وسرير مع تخزين ومكتب طويل يأخذ الحائط بالكامل ورفوف ووحدة تخزين تحتها

غرفة مراهقة خضراء بجدران خضراء فاتحة وسرير مع تخزين ومكتب طويل يأخذ الحائط بالكامل ورفوف ووحدة تخزين تحتها.

غرفة مراهقة خضراء جميلة بجدار أخضر فاتح وبعض الخزائن ومكتب وسرير مع أدراج بالإضافة إلى أرفف مثبتة على الحائط

غرفة مراهقة خضراء جميلة بجدار أخضر فاتح وبعض الخزائن ومكتب وسرير مع أدراج بالإضافة إلى أرفف مثبتة على الحائط.

غرفة مراهقة برتقالية بجدران برتقالية ومخططة وبعض الأرفف المثبتة على الحائط وخزانة ومكتب زاوية وسرير مع تخزين

غرفة مراهقة برتقالية بجدران برتقالية ومخططة وبعض الأرفف المثبتة على الحائط وخزانة ومكتب زاوية وسرير مع تخزين.

غرفة مراهقة خضراء بجدران خضراء ، ونافذة كبيرة تأخذ الحائط بالكامل ، وسرير مع تخزين ، وبعض الأرفف ومكتب بجوار النافذة

غرفة مراهقة خضراء بجدران خضراء، ونافذة كبيرة تأخذ الحائط بالكامل، وسرير مع تخزين، وبعض الأرفف ومكتب بجوار النافذة.

غرفة المراهقين العلية بوهو مع سرير وكرسي معلق وأضواء والكثير من الأعمال الفنية هي مساحة رائعة

غرفة المراهقين العليا مع سرير وكرسي معلق وأضواء والكثير من الأعمال الفنية هي مساحة رائعة.

غرفة مراهقة بوهو بسقف أخضر ، ورفوف مكرامية معلقة ، ورفوف عائمة ، وطاولات جانبية وردية ومكتب صغير وكرسي

غرفة مراهقة بوهو بسقف أخضر، ورفوف مكرامية معلقة، ورفوف عائمة، وطاولات جانبية وردية ومكتب صغير وكرسي.

غرفة مراهقة جريئة بسيطة مع سقف خشبي مع أضواء وستائر كحلي ووحدة تخزين مع مكتب مدمج وسرير مريح وفراش أزرق

غرفة مراهقة جريئة بسيطة مع سقف خشبي مع أضواء وستائر كحلي ووحدة تخزين مع مكتب مدمج وسرير مريح وفراش أزرق.

غرفة جذابة للمراهقين مع غرفة نوم في الطابق العلوي ، وسرير نهاري جذاب مع وسائد ، وطاولة نوم صغيرة وجدار أسود

غرفة جذابة للمراهقين مع غرفة نوم في الطابق العلوي، وسرير نهاري جذاب مع وسائد، وطاولة نوم صغيرة وجدار أسود.

غرفة للمراهقين مع منصة سرير عملية

غرفة للمراهقين مع منصة سرير عملية.

غرفة مراهقة جذابة مع ورق حائط رسومي وسرير منجد ومنسوجات مطبوعة وكراسي قماشية خضراء وستائر داكنة

غرفة مراهقة جذابة مع ورق حائط رسومي وسرير منجد ومنسوجات مطبوعة وكراسي قماشية خضراء وستائر داكنة.

غرفة مراهقة أنيقة معاصرة مع وحدة تخزين كبيرة تتسع لجدار واحد ومكتب صغير وسرير مريح وجدار معرض وستائر زرقاء

غرفة مراهقة أنيقة معاصرة مع وحدة تخزين كبيرة تتسع لجدار واحد ومكتب صغير وسرير مريح وجدار معرض وستائر زرقاء.

غرفة مراهقة أنيقة في منزل ريفي بجدار رمادي ، ومكتب مريح ورفوف بجانب الحائط ، وسرير مريح ومنسوجات مطبوعة

غرفة مراهقة أنيقة في منزل ريفي بجدار رمادي، ومكتب مريح ورفوف بجانب الحائط، وسرير مريح ومنسوجات مطبوعة.

غرفة مراهقة أنيقة محايدة مع أرفف مثبتة على الحائط ، وسرير أبيض مريح به الكثير من الوسائد ، ومكتب وكرسي أبيض بالإضافة إلى نباتات محفوظ بوعاء

غرفة مراهقة أنيقة محايدة مع أرفف مثبتة على الحائط، وسرير أبيض مريح به الكثير من الوسائد، ومكتب وكرسي أبيض بالإضافة إلى نباتات محفوظ بوعاء.

غرفة نوم أنيقة للمراهقين مع جدار سبورة وسرير مع فراش وردي جميل ومكتب خشبي وكرسي ومسند للقدمين

غرفة نوم أنيقة للمراهقين مع جدار سبورة وسرير مع فراش وردي جميل ومكتب خشبي وكرسي ومسند للقدمين.

غرفة نوم مراهقة أنيقة بجدران رمادية وسرير كبير مع وسائد مطبوعة وجدار معرض جميل وأضواء فوق السرير

غرفة نوم مراهقة أنيقة بجدران رمادية وسرير كبير مع وسائد مطبوعة وجدار معرض جميل وأضواء فوق السرير.

غرفة مراهقة أنيقة مع سرير محايد وبعض وحدات التخزين والأضواء وجدار معرض ورفوف عائمة بالإضافة إلى بياضات أسرّة مشرقة

غرفة مراهقة أنيقة مع سرير محايد وبعض وحدات التخزين والأضواء وجدار معرض ورفوف عائمة بالإضافة إلى بياضات أسرّة مشرقة.

مساحته الخاصة والمراهقون ليسوا استثناء غرفة المراهقيين موضة 2022 ديكورات غرفة المراهقيين غرفة مراهقة صغيرة أنيقة باللونين الأزرق

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