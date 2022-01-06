الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

جريدة الدستور

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 عناصر إجرامية تم ضبطهم وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى– الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "الدخيلة، أول المنتزه" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى: شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما عدد 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) إثنان مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة مخدر الحشيش مركز شرطة القنطرة قسم شرطة ثان الرمل الإتجار بمخدر الحشيش

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