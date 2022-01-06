الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 2 تبث شرح درس «التكاثر الجنسي واللاجنسي» للشهادة الإعدادية

قناه مدرستنا
قناه مدرستنا

بثت قناة مدرستنا ٢، شرح درس "التكاثر الجنسي واللاجنسي"، بمادة "العلوم"، لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وتساءلت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة ما هو "التكاثر الخضري"؟ .

وأضافت القناة قائلة، إليكم طلاب "الصف الثالث الإعدادي" تعريف التكاثر الخضري وكيف يتم، وذلك مع فيديو توضيحي له من "بنك المعرفة المصري"، شاهدوه من خلال الفيديو التالي من درس "التكاثر الجنسي واللاجنسي"، من مادة "العلوم".

وأضافت القناة أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

على صعيد متصل، تستعد المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية .

ومن المقرر أن تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما تنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر، أن جميع امتحانات صفوف النقل ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم التنبيه على جميع المديريات باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب.

والتشديد على قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

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