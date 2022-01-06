كل ما تريد معرفته عن برامون عيد الميلاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، برامون عيد الميلاد المجيد. وتُعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد».

وفي العادة يكون البرامون يوماً واحداً، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

والبرامون هو كلمة يونانية الأصل معناها الاستعداد للعيد، وتعني هنا الاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح بصوم انقطاعي فوق العادة.

طقس البرامون لأعياد الميلاد

يصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

البرامون:

استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

قداس عيد الميلاد

وتستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2022.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح وسط إجراءات احترازية مشددة.

تأتي زيارة البابا تواضروس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



