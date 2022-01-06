الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 6-1-2022

دولار أمريكي
دولار أمريكي

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ 15,72 جنيه بانخفاض قرش فقط عن الأمس، وذلك في ظل اهتمام الحكومة والبنك المركزي المصري بالحفاظ على استقرار أسعار الدولار في السوق ومنع التذبذب لارتباطه بأسعار تناول البورصة، وأيضًا أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق التجارية.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع


في السياق ذاته، أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بالمحافظات، وهو ما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع خلال التعاملات، خاصة مع قيام كافة البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة للعملاء يوميًا بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف لمنع وجود أكثر من سعر للدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الخميس، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، و15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

أيضًا سجلت شاشات التداول في فروع البنوك تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  و15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم الخميس.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة

وأيضًا شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

كما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرارًا عند 15,66 والبيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات، في بنك بلوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي

وفى النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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