الهند تسجل قفزة فى إصابات كورونا إلى 90928 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 ارتفاعًا حادًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجلت البلاد 90928 إصابة مقارنة مع 58097 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 35.11 مليون حالة، كما سجلت السلطات 325 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 482876 وفاة.

وكشفت صحيفة انديان اكسبريس الهندية، عن آخر الأوضاع الهندية في مواجهة سلالة كورونا الجديد اوميكرون، مشيرة عن ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد ٦ مرات في الأيام الثمانية الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة الصحة الهندية أبلغت عن زيادة أكثر من 6.3 مرات في حالات Covid-19 في الأيام الثمانية الماضية، مضيفة أنه قد لوحظت زيادة حادة في إيجابية الحالة من 0.79 في المائة في نهاية ديسمبر الماضي إلى 5.03 في المائة في 5 يناير 2022.

وقالت الصحيفة، إنه في أعقاب ارتفاع حالات كوفيد، أصبحت دلهي أول مقاطعة رئيسية تفرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون إنه سيتم إغلاق جميع الخدمات ، باستثناء المتاجر التي تبيع المواد الأساسية مثل البقالة ، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وألغيت القيود السابقة على وسائل النقل العام ، حيث كان الإشغال المسموح به يقتصر على 50 في المائة من إجمالي المقاعد.

ومع ارتفاع حالات Covid في المدينة، جعلت هيئة مومباي المدنية اختبار RT-PCR السريع إلزاميًا لجميع الركاب الدوليين الذين يهبطون في المطار الدولي، وفقًا للإرشادات.

كما أشارت الصحيفة، أنه على الرغم من الإجراءات الاحترازية في البلاد، إلا أن مسؤولو وزارة الصحة يواجهون أزمة كبيرة أخرى - وسط زيادة الطلب على مجموعات اختبار كورونا في المنزل، وهم يخشون من عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات الإيجابية.