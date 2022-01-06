الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان

دانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وأكدت التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، التجارب الصاروخية التي تجريها كورويا الشمالية، وكذلك الأزمة الأوكرانية.

كما ناقش الوزيران التعاون بين الولايات المتحدة واليابان بهدف نزع السلاح النووي، والعمل على تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وكذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين تطرق خلال الاتصال إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنّها أجرت الأربعاء تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام في الدولة ذات السلاح النووي.

كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تجربة على صاروخ فرط صوتي

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء حمل "رأسًا حربية انزلاقية فرط صوتية" وقد "أصاب بدقّة هدفًا على بعد 700 كيلومتر".



وكانت هذه ثاني تجربة كورية شمالية يُعلن عنها لصاروخ مزود برأس حربية انزلاقية فرط صوتية، وهو سلاح متطوّر يمثّل أحدث تقدّم تكنولوجي في ترسانة النظام الستاليني.



وأوضحت الوكالة، أنّ التجربة "عادت لتؤكّد السيطرة على الطيران واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط ولتقيّم أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبّقة على الرأس الحربية الانزلاقية الفرط صوتية".



وأضافت أنّ التجربة تحقّقت أيضًا من "نظام أمبولات الوقود في ظلّ الظروف الجوية الشتوية".



ورصدت سيول وطوكيو الأربعاء إطلاق بيونج يانج صاروخًا قالتا إنّه بالستي سقط في البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.

ونددت الولايات المتحدة بالعملية وحثّت مجدّدًا بيونج يانج على إجراء محادثات.