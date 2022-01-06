الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول الأجانب الملحقين

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قالت وزارة العدل بكوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها تبسط إجراءات إعادة الدخول للأجانب المسجلين الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وبموجب القرار المطبق منذ مطلع العام الجديد، لن يتطلب من الأجانب المسجلين الذين تم تطعيمهم بجرعتين أو 3 جرعات، وأبناؤهم القاصرين التقدم بطلب لإعادة الدخول لمدة عام واحد، إذا تقدموا بطلب للحصول على تصريح إعادة الدخول عبر الإنترنت وسيتم إعفاؤهم من الرسوم.

وكان، يجب عليهم التقدم بطلب لإعادة الدخول ودفع الرسوم كل مرة.

 

لكن بالنسبة للأجانب الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، فإنه يجب عليهم اتباع الإجراءات الحالية بدون تغيير.

 

وقال مسؤول بالوزارة إنه تم تشديد إجراءات إعادة الدخول للأجانب المسجلين من أجل منع انتشار كوفيد-19 في يونيو 2020، مضيفا أن تبسيط إجراءات إعادة الدخول يأتي في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأجانب المطعمين وبغرض تشجيع الأجانب غير المطعمين على التطعيم.

 

اصابات كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت صحة كوريا الجنوبية، أكثر من 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس حيث حافظت البلاد على إجراءات مكافحة فيروسات أكثر صرامة وسط مخاوف من احتمال عودة ظهور العدوى وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 4,126 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع الإجمالي إلى 653,792 إصابة.

ومثل هذا العدد تراجعا قدره 317 إصابة بالمقارنة مع 4,443 إصابة مسجلة في اليوم السابق.

وذكرت الوكالة أن البلاد سجلت 49 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5,887 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.90%.

وكانت خففت الحكومة القيود المفروضة منذ فترة طويلة في حقبة الجائحة كجزء من الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل في إطار مخطط "التعايش مع كوفيد-19".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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