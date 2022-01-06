الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 189 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس
كورونا أمس الأربعاء، ارتفاعا من 91 في اليوم السابق.


وقالت اللجنة في بيان إن 132 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 41 قبل يوم.
 

سُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي. ورصد إقليم تشجيانغ حالات جديدة أيضا.
 

وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 71 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأربعاء 103121 إصابة مؤكدة.

 

وتساهم القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج في انتشار كوفيد-19 بين السكان المحليين، ويتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بعمق في التأثير السلبي لأعمالها على التعاون العالمي في مكافحة الجائحة، وفقا لما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية .

 

أدلى المتحدث وانج ون بين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال بشأن ذلك.

 

وفقا للتقارير، قال ديني تاماكي، حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية، إن الجيش الأمريكي نشر متحور أوميكرون في المحافظة، وإنه غاضب من انتشار العدوى بين أفراد معسكر الجيش الأمريكي وانتقالها إلى السكان المدنيين المحليين. كما جدد الدعوة لرفع إعفاء العسكريين الأمريكيين من قواعد الحجر الصحي في اليابان.

 

وقال وانج إن هذه ليست حادثة منعزلة، حيث شكلت بؤر الإصابات داخل القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج تهديدًا خطيرًا على حياة وصحة السكان المحليين.

 

وأشار إلى أن "انتشار العدوى نتج عن العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية وألمانيا".

 

وقال إن الجنود الأمريكيين المتمركزين في الخارج تجاوزوا قوانين البلدان المضيفة، وتحدوا ورفضوا البروتوكولات المحلية لمكافحة المرض، وتجاهلوا حق السكان المحليين في الحياة والصحة، وكذلك الحق في الصحة العامة. ومرة تلو الأخرى، أصبحوا من الناقلين للمرض بشكل سريع وواسع في جميع أنحاء العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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