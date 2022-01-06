الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى فى اليمن: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة

أعلن التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.
 

وفي تغريدتين على موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الخميس نقلت عن التحالف أنه سيتخذ "إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين".

 

وعلى صعيد أخر، أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين مخدر و627 كيلوجرامًا من مادة الحشيش و28 طنا و946 كيلوجرامًا من مادة القات "المخدر".

 

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات.

 

وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين بتهريبها واستقبالها واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، لافتًا إلى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

وأعلنت، المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على مواطن بحوزته 42.5 كجم من مادة الحشيش المخدر في محافظة جدة.

 

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها أسفرت عن ضبط 42.5 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة سعودي في محافظة جدة.

 

وأفادت المديرية بأن المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية في مركبته.

 

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وأحبطت القوى الأمنية اللبنانية، في ديسمبر من العام الماضي، عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

 

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إن "معلومات مؤكّدة توافرت عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية".

 

وأضافت أن "القطاعات المختصة في شعبة المعلومات تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب وتوقيفهم، ومداهمة مستودع في محلّة بئر حسن، وضبط 4 ملايين حبّة كبتاجون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن".

 

وأشارت إلى موقوفين اعترفا بما نسب إليهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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