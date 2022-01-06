كوريا الجنوبية تسجل 4126 إصابة جديدة بكورونا

سجلت صحة كوريا الجنوبية، أكثر من 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس حيث حافظت البلاد على إجراءات مكافحة فيروسات أكثر صرامة وسط مخاوف من احتمال عودة ظهور العدوى وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 4,126 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع الإجمالي إلى 653,792 إصابة.

ومثل هذا العدد تراجعا قدره 317 إصابة بالمقارنة مع 4,443 إصابة مسجلة في اليوم السابق.

وذكرت الوكالة أن البلاد سجلت 49 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5,887 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.90%.

ووصل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة إلى 882 مريضا بانخفاض قدره 71 مريضا عن اليوم السابق مسجلا أقل من 900 مريضا لأول مرة منذ 24 يوما عندما بلغ 876 مريضا في يوم 13 ديسمبر الماضي.

وفي أوائل نوفمبر، خففت الحكومة القيود المفروضة منذ فترة طويلة في حقبة الجائحة كجزء من الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل في إطار مخطط "التعايش مع كوفيد-19".

ومع ذلك، ارتفعت الحالات اليومية إلى مستوى قياسي بلغ 7,848 في 15 ديسمبر، مما دفع الحكومة إلى إعادة فرض قيود مكافحة الفيروس بعد أيام لمدة أسبوعين، وكان من المفترض أن تنتهي في يوم 2 يناير.

ومددت الحكومة تطبيق هذه القواعد لأسبوعين إضافيين حتى 16 يناير، والتي تشمل سقفا أقصى لأربعة أشخاص للتجمعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد وتقييد ساعات العمل حتى الساعة التاسعة ليلا في المقاهي والمطاعم.

ولا تزال السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى، حيث أبلغت البلاد عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بسلالة أوميكرون المتحورة يوم الاثنين. ويتوقع خبراء الصحة أن تصبح سلالة أوميكرون سلالة مهيمنة في البلاد في غضون شهر أو شهرين.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 3,931 إصابة محلية و195 إصابة وافدة من الخارج.

وبلغ عدد حالات الإصابة المحلية المؤكدة في العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها 2,919 إصابة محلية، من بينها 1,496 إصابة في إقليم كيونغكي و1.150 إصابة في سيئول و273 إصابة في مدينة إنتشون.

ووصل عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 195 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 18,271 إصابة.

وقالت الوكالة إن ما مجموعه 42.75 مليون شخص أي 83.3% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا الجرعتين من لقاح كورونا حتى منتصف ليل يوم الأربعاء، بينما حصل 19.67 مليون شخص أي 38.3% من السكان على الجرعة المعززة.