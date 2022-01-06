كوريا الشمالية تنظم مسيرة فى بيونج يانج لدعم قرار اجتماع الحزب الرئيسى

نظمت كوريا الشمالية مسيرة كبيرة في الهواء الطلق في بيونخ يانخ في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحضور عدد من المواطنين وبعض كبار المسؤولين، لدعم قرارات اجتماع الحزب الرئيسي الأخير، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس.

في ختام جلسة نهاية العام لحزب العمال في الأسبوع الماضي، حددت كوريا الشمالية أولويات سياستها للعام الجديد بشأن تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود مكافحة الفيروس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "من أجل الإنجاز الشامل لقرارات الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال، تم تنظيم مسيرة بمدينة بيونغ يانغ في ميدان كيم إيل-سونغ يوم الأربعاء".

وأضافت: "شارك في الحدث مسؤولون وعمال من المصانع والشركات والمزارع التعاونية في بيونغ يانغ وكذلك الطلاب ".

وحضر الحدث أيضا كبار المسؤولين عن الاقتصاد، بما في ذلك رئيس الوزراء كيم ديوك-هون، مما يشير إلى أن التجمع كان يهدف إلى تشجيع التقدم في الجهود الاقتصادية.

وركزت كوريا الشمالية على تطوير اقتصادها، وخاصة قطاع الزراعة، في خضم الضوابط الحدودية الصارمة ضد كوفيد-19 والعقوبات الدولية.

وكانت أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنّها أجرت تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام في الدولة ذات السلاح النووي.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء حمل "رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية" وقد "أصاب بدقّة هدفاً على بعد 700 كيلومتر".



وكانت هذه ثاني تجربة كورية شمالية يُعلن عنها لصاروخ مزود برأس حربية انزلاقية فرط صوتية، وهو سلاح متطوّر يمثّل أحدث تقدّم تكنولوجي في ترسانة النظام الستاليني.



وأوضحت الوكالة أنّ التجربة "عادت لتؤكّد السيطرة على الطيران واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط ولتقيّم أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبّقة على الرأس الحربية الانزلاقية الفرط صوتية".



وأضافت أنّ التجربة تحقّقت أيضاً من "نظام أمبولات الوقود في ظلّ الظروف الجوية الشتوية".