نجوم الفن ينعون الفنانة الراحلة مها أبوعوف بكلمات مؤثرة

نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة مها أبوعوف، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 65 عاما، معبرين عن حزنهم الشديد على فقدانها، وتحولت صفحات الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء، ممتلئ بمشاعر الحزن والأسى.



وكان في مقدمة هؤلاء الفنانين المخرج الكبير عمرو عرفة الذي كتب عبر حسابه على "تويتر": “الحنون أم شريف في جنة الخلد بإذن الله.. ادعوا لها.. الفاتحة”.

فيما أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن بالغ حزنها لوفاة الفنانة مها أبو عوف، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للراحلة، وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الناس الحلوة الطيبة بتمشي وتسبنا..لله الأمر من قبل ومن بعد الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".



كما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة الفنانة مها أبو عوف، وعلقت قائلة: "البقاء لله.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".. خالص عزائي لأسرتها ومحبيها".

و نعت الفنانة نهال عنبر، صديقتها الراحلة ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك برحمته صديقتي وحبيبتي".



وقالت الفنانة الاستعراضية دينا من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مها أبو عوف في ذمة الله.. اللهم ارحمها واغفر لها.. واسكنها فسيح جناتك".

وعبر تويتر عبر هاني رمزي عن حزنه لوفاة مها أبو عوف وقال: "الله يرحمك يا مها هتوحشينا قوي عزائي لكل الأسرة ولكل محبينك"، فيما قالت المخرجة بتول عرفة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا صاحبة الجميلة صاحبة أجمل بسمة.. أسألكم الدعاء لها بالمغفرة”.



ونشرت السيناريست إنجي علاء صورة لمها أبوعوف عبر "تويتر" وعلقت عليها بقولها: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الفنانة مها أبو عوف في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويسبر أهلها”، بينما قال محمود البزاوي: "ألف رحمة ونور على الأستاذة مها أبو عوف.. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".

وقالت مادلين طبر: "حبيبتي يا مها يا أم قلب طيب وأدب وذوق وخفه دم ..الكورونا حرمتني من قعدتنا ببيتك بالزمالك ..ربنا يكتبلك الجنة".



وعبرت الفنانة بدرية طلبة عن حزنها لفقدان الفنانة الراحلة مها أبو عوف، وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "يا وجع القلب..لا حول ولا قوة إلا بالله"، وقال الفنان أحمد فتحي:"ورحلت الجميلة، وداعا الفنانة الكبيرة مها أبو عوف".



وشاركت الفنانة الراحلة مها أبوعوف في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية منها: الحرير المخملي، فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، لا تطفئ الشمس، الخواجة عبد القادر، يوميات ونيس، سامحني يا زمن، حقي برقبتي، راجل وست ستات، يتربى في عزو، السندريلا، أنا وهؤلاء، شمس يوم جديد، أين قلبي، فارس بلا جواد، ضبط وإحضار، مرات جوزي، الرجل الآخر، عائلة الديناصورات، شباب رايق جد.



وفي السينما قدمت: من ألف إلى باء، ليلة هنا وسرور، الحفلة، بعد الطوفان، غش الزوجية، أمير البحار، زي النهاردة، معلش إحنا بنتبهدل، حالة حب، أحلى الأوقات، من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، ممنوع للطلبة، الطماعين، أنا لا أكذب ولكني أتجمل.