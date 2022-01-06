المكسيك: 20626 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20626 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و94

وفاة يوم الأربعاء.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و29274 بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 299805.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 295.36 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و809755.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 832757 56980630

الهند 482551 35018358

البرازيل 619426 22323837

المملكة المتحدة 149284 13835334

فرنسا 124563 10589505

روسيا 662064 10585984

تركيا 82592 9567532

ألمانيا 112680 7254905

إسبانيا 89689 6785286

إيطاليا 138276 6756035



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

- العراق 24191 2095183

‬‬‬‬- الأردن 12791 1071837

- المغرب 14867 971961

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.