حكاية مها أبوعوف مع العفاريت.. عاشت سنوات مع شبح يهودى

رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة مها أبو عوف داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع مرض السرطان، حيث جاء الخبر صادمًا على الوسط الفني، فهي صاحبة التاريخ الفني الطويل.

لكن حياة الفنانة مها أبوعوف كانت مليئة بالمغامرات ومرت بالعديد من المواقف المثيرة للجدل بين الناس، أبرزها كانت قصتها مع العفريت اليهودي.

حكاية مها أبو عوف مع العفاريت

روت لفنانة مها أبوعوف في حوار لها في برنامج "أنا وبنتي" عبر قناة ON، حكاية مثيرة للخوف عن الفيلا المسكونة التي كانت تسكن بداخلها هي وعائلتها، قائلة: “إحنا عشنا في فيلا مسكونة وكانت مسكونة بشبح يهوي يدعى شيكوريل.. ماما كانت بتسمع نفس حد وإن في حد معاها وبيمشي، واستعانت بجدتي التركية لتقرأ القرآن".

وتابعت: "ظل سنوات يعيش معنا في الفيلا حتى استعانا بخام يهودي وقسيس مسيحي وشيخ مسلم لإخراجه من الفيلا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أبوعوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذي يشارك بطولته مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف.