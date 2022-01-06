الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رحيل «عصفورة الشاشة».. قصة 3 زيجات فى حياة مها أبوعوف

مها أبو عوف
مها أبو عوف

حالة من الحزن انتابت الوسط الفني بعد وفاة الفنان مها أبوعوف صاحبة التاريخ الفني الطويل، والتي مرت بالعديد من المواقف في حياتها على المستويين الفني والشخصي، وقدمت أدوار عديدة في الفن على مدار تاريخ طويل، والتي لقبت بـ"عصفورة الشاشة".

 

تفاصيل الأزمة الصحية لمها أبوعوف

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مرت بها الفنانة مها أبوعوف وانتهت بوفاتها.

وقال أشرف زكي : "مها أبوعوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها الصحية منذ أيام ونقلت إلى المستشفى وحجزها في العناية المركزة، حيث تم تشخيص حالتها بأنها التهاب رئوي حاد وهي من أعراض سرطان الرئة"

وأضافت نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، أنه في الساعات الأخيرة تدهورت الحالة الصحية لمها أبوعوف حتى فارقت الحياة.

 

حياتها

وولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة يوم 28 نوفمبر عام 1959، والتحقت بالجامعة الأمريكية وتخرجت منها.

 

شقيقة الفنان عزت أبو عوف

والفنانة مها أبوعوف هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، حيث كانا يحبان الغناء والطرب الفني، وإنشات مع أشقائها فرقة غنائية.

 

مسيرتها الفنية

وشاركت الفنانة مها أبو عوف في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بشكل جذاب وتركت بصمة كبيرة بين عالم الفن ومحبيها من الوسط الفني وجمهورها.

 

تزوجت مها أبو عوف ثلاث مرات

وتزوجت الفنانة مها أبوعوف من المطرب عمر خورشيد، عام 1981، ولكن سرعان ماتوفى بعد الزواج بمدة قصيرة، ثم بعد ذلك تزوجت مرة ثانية وأنجبت ابنها الوحيد "شريف"، ولكنها انفصلت عن والده، وكانت أخر زيجاتها من عمر المنزلاوي.

الفنانة مها أبو عوف توفت السرطان منذ قليل أهم أعمالها شقيقة عزت او عوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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