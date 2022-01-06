الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 27267 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل
البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 27267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال
الساعات الأربع والعشرين الماضية و129 وفاة.


ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البرازيل إلى 22 مليونا و351104 حالات منذ بداية الجائحة في حين بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 619513 وفقا لبيانات الوزارة.

 

وفي الاثنين الماضي،  قال الفرع البرازيلي لجمعية خطوط الرحلات البحرية "كليا"، إنه سيجري تعليق عمليات الرحلات البحرية في البرازيل حتى 21 يناير الجاري، بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن السفن، وسينطبق القرار الذي أكدت الجمعية أنه تطوعى، على الفور على الرحلات الجديدة، أما السفن التي تبحر بالفعل ستكمل رحلاتها كما هو مخطط لها.

 

وذكرت وكالة الصحة البرازيلية (انفيسا)، أنها أمرت بإلغاء رحلتين بحريتين وأوصت وزارة الصحة بتعليق موسم الرحلات البحرية، أعلنت الوكالة عن إجراء تحقيقات مع شركتين للرحلات البحرية تعملان في البرازيل، وهما شركة "إم إس سي كروزس" السويسرية و"كوستا كروسيير" الإيطالية، لاحتمال عدم الامتثال للأنظمة الصحية.

 

وقالت إن 798 شخصا من بين ركاب وطاقم خمس سفن فى البرازيل ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام التسعة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير، ويقارن ذلك بـ 31 حالة منذ بدء الموسم في أول نوفمبر أي قبل 55 يوما، وكانت نسبة 60% من أحدث حالات العدوى من بين أفراد الطاقم.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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