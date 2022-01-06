الاتحاد الأوروبى: نمر بلحظات حرجة بشأن الوضع حول أوكرانيا

قال المفوض السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوضع حول أوكرانيا يشهد لحظات حرجة.



جاء ذلك - وفقا لبيان للاتحاد الأوروبي - خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه المفوض السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عقب لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.



وأوضح بوريل أن الأيام المقبلة ستشهد انعقاد أعمال مجلس غير رسمي للشؤون الخارجية، ومجلس غير رسمي مع وزراء الدفاع، وستبدأ المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.. قائلا: " هذه لحظة حرجة وأعتقد أنها كانت اللحظة المناسبة القادمة، حتى لو لم تكن الظروف الجوية هي الأفضل لزيارة هذا الجزء من أوكرانيا".



وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكثر موثوقية لأوكرانيا، لافتا إلى تقديم الاتحاد دعم سياسي ومالي واقتصادي لأوكرانيا، بما يزيد عن 17 مليار يورو منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم.



ولفت إلى أن روسيا تحشد قواتها بطريقة غير عادية حول الحدود الأوكرانية وبسرعة كبيرة، مجددا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك للعمل المشترك لنزع فتيل النزاع.

وكان أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ على موسكو تخفيف الضغط على كييف إن أرادت إحراز تقدّم، مجدّدًا التحذير من "تداعيات كبيرة" في حال غزت روسيا جارتها الغربية.



وزادت القوى الغربية المبادرات الدبلوماسية بهدف إظهار جبهة موحّدة قبل أسبوع مهمّ، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة الخطيرة على الحدود الروسية-الاوكرانية.



ومنذ أسابيع تتّهم أوكرانيا وحلفائها الأوروبيون والأميركيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود عند الحدود الروسية-الأوكرانية استعداداً لغزو محتمل. وهدّدت هذه الأطراف مرات عدّة بفرض "عقوبات كبيرة" وغير مسبوقة إذا قامت روسيا بعملية غزو.