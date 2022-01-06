الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تطبق متطلبات التطعيم ضد كورونا لمن تجاوزوا الخمسين

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستطبق المتطلبات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لمن تتجاوز
أعمارهم  الخمسين عاما، في ظل انتشار حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار.


وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي مساء الأربعاء :"نحن نتدخل بشكل خاص في الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفيات لتخفيف  الضغط على العيادات".


وأضاف دراجي أنه بدءا من 15 فبراير المقبل لن يسمح بالوجود في أماكن العمل لمن تجاوزوا الخمسين من العمر إلا للذين تم تطعيمهم أو الذين تعافوا من الفيروس.


وأشار دراجي إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على عمل المستشفيات بشكل جيد مع إبقاء المدارس والأنشطة التجارية مفتوحة".
 

ويخضع موظفو الجامعة أيضا لمتطلبات التطعيم، التي تم إدخالها بالفعل بالمدارس.
 

وستدخل التعليمات حيز التنفيذ عند نشرها في الجريدة الرسمية، رغم أنه لم يكن واضحا في البداية متى سيتم ذلك.
 

ويتعين في إيطاليا بموجب اللوائح الحالية ، أن يسمح فقط لمن تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من الإصابة أو الذين لديهم اختبار سلبي ضد الفيروس بدخول الأماكن التي يختلط فيها الناس بشكل متقارب مثل محال تصفيف الشعر.
 

وينطبق هذا التقييد أيضا على دخول المصالح ومكاتب البريد والمصارف والمحال التجارية، في حين تستبعد المتاجر التي تبيع السلع الأساسية والصيدليات من هذه القاعدة.
 

وسجلت إيطاليا الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد الإعلان عن أكثر من 189 ألف إصابة وحوالي 230 وفاة خلال يوم واحد.
 

وخضع 1.1 مليون شخص لفحص الكشف عن فيروس كورونا خلال تلك الفترة، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية حوالي 17 %.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي، وإن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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