الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا: ديوكوفيتش لم يستطع تقديم دليل على سبب عدم حصوله على تطعيم كورونا

سكوت موريسون
سكوت موريسون

أكد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، أن الإعفاء الطبي ضدد لقاح كورونا لنجم التنس الصربي والمصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، لم يتم تفعيله.

 

وأضاف، موريسون، وفقً، إن ديوكوفيتش لم يستطع تقديم دليل على سبب عدم حصوله على تطعيم كورونا لسلطات الحدود، وفقاً لرويترز اليوم الخميس.

 

نقل ديوكوفيتش فندق الاحتجاز الحكومي

ونقل نوفاك ديوكوفيتش، من مطار تالامارين بملبورن إلى فندق الاحتجاز الحكومي في ضواحي كارلتون اليوم  في انتظار ترحيله من أستراليا بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول.
 

وقالت مصادر مقربة من بطولة أستراليا المفتوحة لرويترز إن ديوكوفيتش يخطط للطعن ضد القرار.

 

ويواجه لاعب التنس الصربي  مشاكل أخرى لدى دخوله البلاد، حيث يتطلب الأمر دليلا مقبولا على عدم خضوعه للتطعيم لأسباب طبية، في الوقت الذي أصر فيه موريسون على أن النجم الصربي لن يتلقى معاملة استثنائية لدى وصوله.

 

ولم يتحدث ديوكوفيتش، الفائز باللقب تسع مرات، علانية عن موقفه من التطعيم لكنه في العام الماضي قال إنه يعارض فكرة الخضوع للقاح.

 

ولم يتضح بعد ماهى الشروط التي من شأنها أن تؤهل ديكوفيتش، 34 عاما، للحصول على إعفاء، فيما قال كريج تيلي مدير البطولة إن قيام ديوكوفيتش بتوضيح موقفه سيكون أمر مفيدا له.


وأضاف تيلي أنه لم يتم منح وضع خاص لديوكوفيتش، الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام، للعب في البطولة.


ومع ذلك فقد تبددت أمال النجم الصربي في المنافسة بعد تدخل الحكومة الأسترالية.

 

من جانبه، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده تقدم دعمها لللاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش بعد إيقافه في مطار تالامارين في ملبورن بسبب مشكلة متعلقة بتأشيرة السفر قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.


وأوضح فوتشيتش: "أبلغت نوفاك بأن صربيا بأكملها تقف معه ونبذل كل جهد ممكن لوضع نهاية على الفور لهذه المضايقات ضد أفضل لاعب تنس في العالم".


وحصل ديوكوفيتش على إعفاء طبي من التطعيم ضد كوفيد-19 وسافر إلى ملبورن للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام والتي تنطلق يوم 17 يناير الجاري في ملبورن بارك.

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