مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض الامريكية يوصون بمعزز فايزر للأطفال

أوصى مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الامريكة، بأن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما على معزز لقاح فيروس كورونا من "Pfizer-BioNTech"، والتصويت لتوسيع نطاق الحماية لتشمل ملايين المراهقين والمراهقين حيث تهدد العدوى المتزايدة بتعطيل المدارس وأماكن العمل في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تقبل مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكى التوصية وتجعلها سياسة رسمية فى وقت لاحق.



ووفقاً لصحيفة بواشنطن بوست الأمريكية، فصوتت اللجنة بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد لصالح التعزيزات لهذه المجموعة.

وكان قد ذكر من قبل أن من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما مؤهلون للحصول على معزز ولكن لا يوصى بالحصول على اللقطات.



ويأتي تصويت اللجنة الاستشارية المعنية بممارسات التحصين في أعقاب الإجراء الذي قامت به إدارة الغذاء والدواء يوم الإثنين وأذنت فيه بمنتج Pfizer-BioNTech للمراهقين كجزء من جهد أوسع لتوسيع نطاق الحماية للأطفال والبالغين في الوقت الذي تكافح فيه المدارس للحفاظ على عملياتها وسط ارتفاع معدلات العدوى بالفيروس التاجي.



وركزت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن حوالي 5 ملايين مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 سوف تصبح مؤهلة للحصول على لقطات الداعم للمرة الأولى لأنهم بعد خمسة أشهر من الانتهاء من الطلقة الثانية،ومن بين 16.7 مليون مراهق في الولايات المتحدة، تم تطعيم حوالي نصفهم، أو 8.6 مليون، بشكل كامل. وقد قامت إدارة الأغذية والعقاقير ومكافحة الأمراض والوقاية منها بالفعل بتقصير النافذة التي يجب على الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر الانتظار للحصول على حقنة معززة من ستة أشهر إلى خمسة أشهر.



وحث العديد من أعضاء الفريق المجموعة على تقديم توصية قوية لللقطات بسبب ارتفاع الأوميكرون. وقالت كاثي بوهلينغ، أستاذة طب الأطفال في كلية ويك فورست للطب: "إن كورونا تطغى على مستشفياتنا ومستشفيات أطفالنا".

وقال مسؤولو إدارة الأغذية والعقاقير، إن الوكالة وسعت نطاق الوصول إلى التعزيز لأن البيانات في العالم الحقيقي والاختبارات المخبرية تشير إلى لقطات تعزز بشكل كبير الحماية، وخاصة ضد البديل أوميكرون، في حين تشكل الحد الأدنى من المخاطر.