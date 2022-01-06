الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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إسعاد يونس تنعى مها أبو عوف: الأيام ثقيلة فى ظل رحيل الأحباب

مها أبو عوف
مها أبو عوف

نعت الفنانة إسعاد يونس، النجمة القديرة مها أبوعوف والذي وفاتها المنية منذ قليل في أحد المستشفيات، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت يونس من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وداعا صديقتي و حبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقي من العمر فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب".

 

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. أم شريف في جنة الخلد بإذن الله.. ادعوا لها.. الفاتحة #مها_أبو_عوف». 

موعد صلاة الجنازة على مها أبوعوف

وأكد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن تشييع جنازة الفنانة الراحلة الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

وتخرجت مها أبو عوف في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شاركت مع شقيقها الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها الثلاث في تكوين الفرقة التي عرفت باسم "الفور إم" في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

إلا أنها ورغم توقف عمل الفرقة الموسيقية استمرت في العمل الفني، وقدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وظلت هي وعزت أبو عوف يمثلان العائلة في المجال الفني.

أعمال مها أبو عوف

وقدمت الراحلة ما يزيد عن 120 عملًا فنيًا كان آخرها مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض العام الماضي، فيما كانت أشهر الأعمال التي تشارك فيها بالتلفزيون هي "فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"راجل وست ستات".

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