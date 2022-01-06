الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة مها أبو عوف

مها أبو عوف
مها أبو عوف

أعلن الفنان منير مكرم موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة القديرة مها أبو عوف التي وافتها المنية منذ دقائق بعد صراع مع المرض.

 

وقال منير مكرم، في تصريحات له، إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاة سالم في مدينة نصر بالقاهرة.

 

تفاصيل وفاة الفنانة مها أبو عوف

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كانت تعاني طوال الفترة الماضية من مرض السرطان، ودخلت المستشفى أكثر من مرة؛ إلا أن حالتها الصحية تدهورت بعد إصابتها بالتهاب رئوى حاد ونقلت مؤخرا للعناية المركزة. 

وبعد صراع مع المرض الفترة الماضية فارقت الحياة قبل دقائق من الآن داخل المستشفى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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