الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تحث كازاخستان على إيجاد حل سلمى

كازاخستان
كازاخستان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، السلطات والمتظاهرين في كازاخستان لإيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في كازاخستان التي تعد شريك وثيق لنا.. ندين أعمال العنف وتدمير الممتلكات وندعو إلى ضبط النفس من جانب السلطات والمتظاهرين".

وأضاف البيان "نطالب الجميع في كازاخستان باحترام وحماية المؤسسات الدستورية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما في ذلك عودة خدمة الإنترنت".

وتابع البيان: "نحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي لحالة الطوارئ".
 

وتقول الشرطة الكازاخستانية إن 100 من عناصرها أصيبوا بالاحتجاجات، كما جرى توقيف أكثر من 200 شخص، بينما تحدثت مجموعة ضغط اقتصادية عن تعرض متاجر ومصارف ومطاعم لاعتداءات وتخريب، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ورغم أن البلاد غنية بالنفط والغاز، إذ تحتل المرتبة الـ16 عالمية في تصدير النفط، إلا أن شعبها يكابد الفقر والديون المتراكمة، إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 100 دولار شهريا.

ويبلغ عدد السكان كازاخستان. 19 مليون نسمة، ويعد النفط والغاز من أبرز صادرات البلاد التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وتقع في آسيا الوسطى.

وكانت أعلنت حكومة كازاخستان، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التي رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

وقالت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" إن "السلطات فرضت الحالة بسبب تدهور الأوضاع واتساع نطاق الاحتجاجات في ألما آتا لتشمل مدنًا أخرى".

يذكر أن الرئيس الكازاخي قاسم زومارت توكاييف، فرض أمس حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال توكاييف الحكومة، وقال إن "مجلس الوزراء مذنب بشكل خاص، لأنه سمح بوضع احتجاج".

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