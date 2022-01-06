الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترغب فى الوصول إلى نتائح سريعة مع أمريكا حول الأمن

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

قال كبير مفاوضي روسيا إن بلاده ترغب في رؤية نتائج للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الأمن في أوروبا خلال أسابيع، على الرغم من الفجوة الواسعة التي يبدو أنها تفصل حاليا بين الأطراف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في مقابلة عبر الهاتف قبل اللقاءات المقررة مع الولايات المتحدة يومي 9 و10 يناير في جنيف "الرئيس قال إن هناك حاجة إلى نتيجة فورية وهذا ليس تعبيرا مجازيا.. لا يمكن أن نتحدث عن شهور، ناهيك عن سنوات"، إلا أنه امتنع عن تحديد موعد نهائي.

وقد وافقت الولايات المتحدة على إجراء المحادثات بعدما حشدت روسيا آلاف الدبابات والجنود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف غربية من قيامها بغزو أوكرانيا.
وطالب الرئيس فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم ضمانات ملزمة بأنه سيوقف التوسع شرقا ويتعهد بالتراجع من الحدود الروسية، وهي شروط قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنها غير مقبولة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريابكوف قوله "آمل أن يكون هذا تكتيكا للمفاوضات"، في إشارت إلى الموقف العام الصارم للولايات المتحدة .
وأضاف أنه يأمل في قياس آفاق استمرار الدبلوماسية بناء على "مدى قبول زملائنا الأمريكيين لمطالبنا" خلال المحادثات الأسبوع المقبل.

وكان أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ على موسكو تخفيف الضغط على كييف إن أرادت إحراز تقدّم، مجدّدًا التحذير من "تداعيات كبيرة" في حال غزت روسيا جارتها الغربية.

وزادت القوى الغربية المبادرات الدبلوماسية بهدف إظهار جبهة موحّدة قبل أسبوع مهمّ، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة الخطيرة على الحدود الروسية-الاوكرانية.

وقبيل محادثات أمريكية-روسية مرتقبة بشأن الأزمة، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة لكييف الأربعاء أنّ التكتل يدعم بالكامل أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في واشنطن إنّ "السؤال الفعلي هو معرفة إنّ كانت روسيا جدية بشأن الحلّ الدبلوماسي".

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