الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

يونيبر الألمانية تقترض 11 مليار دولار إضافية كتأمين مالى لأعمالها

يونيبر الألمانية
يونيبر الألمانية

اضطرت شركة يونيبر الألمانية العملاقة للطاقة لاقتراض مليارات اليورهات لتأمين أعمالها بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.

وقالت "يونيبر"، بعد إغلاق التعاملات في البورصة، إنها حصلت على قروض إضافية يبلغ مجموعها عشرة مليارات يورو (3ر11 مليار دولار) من شركة فورتوم أويج الفنلندية المالكة لها ومجموعة "كيه إف دبليو" الألمانية المصرفية. 

وأضافت "يونيبر"، أن تسهيلات القروض تعادل نحو ثلثي القيمة السوقية ليونيبر البالغة أكثر من 15 مليار يورو.

يذكر أنه مع تكرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات قياسية منذ يوليو الماضي أصبح يتعين على العديد من الشركات التي لديها أسعار طاقة ثابتة أن تقدم المزيد من الضمانات لتأمين أعمالها التجارية.

ومع ذلك فإن الخسائر من هذه التحوطات يمكن تعويضها من ارتفاع الأسعار في السوق الفورية، وقال محللون في شركة "آر بي سي كابيتال" اليوم إنهم لا يتوقعون حدوث "تأثير حقيقي على أرباح يونيبر على المدى القريب".

من جانبها، قالت المديرة المالية لشركة "يونيبر"، تينا توميلا، في بيان إن "سبب هذه الوسيلة المالية الإضافية هو زيادات الأسعار غير المسبوقة بنسب بلغت عدة مئات في المئة-في بعض الحالات- في غضون شهور قليلة".

وانتهت دراسة سويسرية إلى أن ألمانيا تحتل المركز الأول في أوروبا من حيث حجم ثروات الأفراد في أوروبا.

وأعلن معهد " ريدزايننج فايننشال سرفيسز" بمدينة زيورخ، اليوم الأربعاء، أن مجموع ثروات الأفراد في ألمانيا وصل في عام 2020 إلى ما يقارب 16.4 تريليون يورو.

وجاء في المركز الثاني فرنسا بـ 6ر12 تريليون يورو، ثم بريطانيا وإيطاليا بـ 10 تريليون يورو لكل دولة.

وأوضح معهد "آر إس إف" أن حجم الثروات في هذه الدول ارتفع بوجه عام في أول أعوام جائحة كورونا رغم تراجع الأداء الاقتصادي.

وشملت الدراسة 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا.

وذكر معهد "آر إس إف"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه الدول تراجع في عام 2020 بنسبة 4ر6%، بينما ارتفعت ثروات الأفراد هناك بنسبة 3.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها بـ69 تريليون يورو.

وقال معهد "آر إس إف"، إن هذا التطور يظهر أن عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء آخذ في الزيادة وتوقع استمرار هذا التطور.

وقال رئيس المعهد روبرت روتمان:" من المرجح أن أصحاب الثروات أخذوا قطعة أكبر من كعكة الثروة الخاصة المتنامية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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