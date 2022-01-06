أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة مُغلقة فى بوركينا فاسو بسبب الهجمات إرهابية

أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو أن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة تستقبل نحو 511 ألف طالب، مُغلقة بسبب أعمال عنف إرهابية في بوركينا فاسو.



وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التعليم العالي الكسوم مايغا بعد اجتماع حكومي "إنّ تقرير إغلاق المدارس يُشير إلى 3.280 مدرسة مغلقة حتى اليوم، ما يُشكّل 13.09% من إجمالي المنشآت التعليمية في بلدنا".



وأشار إلى أنها أرقام "لافتة جدًا تدفع إلى القلق"، وأن الإغلاق يؤثر على "511.221 طالبًا و14.901 مدرّسًا".



وأكّد مايغا أن "جهودًا بُذلت في سبيل عدم ترك الأطفال خارج الدائرة التعليمية" من خلال إعادة فتح "205 مؤسسات مع 39.200 طالب و1099 مدرّسًا".



وأشاد مايغا "بالجهود المبذولة من أجل الأطفال النازحين داخليًا" والتي "مكّنت من إعادة إلحاق 135,981 طالبًا في 3,673 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد".



وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة، سجّلت بوركينا فاسو، بحلول 30 نوفمبر 2021، 1.501.775 نازحًا داخليًا، 61.48% منهم من الأطفال.



وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة.



وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1.4 مليون شخص.

ومنذ أيام، قتل 22 شخصا على الأقل، في هجوم على قافلة للتجار بين مدينتي أوهيغويا وتيتاو شمال بوركينا فاسو.

وأفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو، بمقتل 22 شخصا على الأقل في كمين نصبه، الخميس الماضي، مسلحون ضد قافلة للتجار بين مدينتي أوهيغويا وتيتاو، موضحة أن الأهالي قاموا بدفن 21 ضحية الجمعة​​​.

ولفتت الوكالة إلى أن إحدى الشخصيات المحلية الهامة سقط خلال الهجوم أيضا، موضحة أن رئيس الجمهورية، روش مارك كابوريه، قدم تعازيه له، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من مقتل 14 شخصا على الأقل من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة، على يد مسلحين مجهولين.