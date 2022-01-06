الدولار يقلص خسائره بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى

تراجع الدولار الأمريكي، لكنه قلص خسائره بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج للتحرك بخطى أسرع في زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14 و15 ديسمبر، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قالوا إن قوة سوق العمل ربما تبرر زيادة الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وأيضًا تقليص مجمل حيازاته من

الأصول لتهدئة التضخم.

وضعفت العملة الخضراء بعد أن سجلت مكاسب بحوالي 0.7 بالمئة في الجلستين الأوليين من العام الجديد وبعد زيادة بأكثر من اثنين في المئة منذ نهاية أكتوبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، في أحدث التداولات 0.164 بالمئة بعد أن كان هبط أثناء الجلسة بما يصل إلى 0.44 في المئة.

وصعد اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1311 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.20 بالمئة في أواخر التداولات إلى 1.3559 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الاسترليني أعلى مستوى في شهرين مقابل العملة الخضراء عند 1.3598 دولار بدعم من توقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيزيد أسعار الفائدة مجددًا الشهر القادم، بينما زادت العملة اليابانية 0.07 بالمئة إلى 116.06 ين للدولار.

وكان ووصل الدولار الأمريكي في أول افتتاح للسنة الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات مقابل الين الياباني ، بعد أن عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت مبكر، على الرغم من ارتفاع إصابات "كوفيد-19".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين مسجلًا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 يناير 2017، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420 في المئة لأول مرة منذ 24 نوفمبر.