أرمينيا: تحالف تقوده روسيا سيرسل قوات حفظ سلام إلى كازاخستان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم الخميس في بيان نشرته وكالة "أنباء روسية"، إن

قوات لحفظ السلام من تحالف لدول سوفيتية سابقة تقوده روسيا سيتم إرسالها إلى كازاخستان للمساعدة في استعادة استقرار البلاد بعد احتجاجات حاشدة.



وكان رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد ناشد مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري يضم روسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.



وأخفق توكاييف في إخماد احتجاجات تستعر منذ أيام وتسببت في إحراق مبان حكومية فيما ذكرت تقارير أن ثمانية من أفراد الأمن قتلوا في أعمال عنف.

رئيس كازاخستان يدعو القوات المسلحة إلى استعادة النظام

وكان أعلن قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، عن دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفض أعمال الشغب بشأن أسعار الطاقة.



وذكر توكاييف أن "عصابات إرهابية" شاركت في الاشتباك مع جنود المظلات في ألماتي.



كما أعلن أن مطار المدينة، الذي احتله المحتجون قبل يوم، عاد إلى سيطرة الحكومة.



وأفادت وزارة الداخلية الكازاخية، بمقتل ثمانية، جميعهم من قوات الشرطة أو جنود بالحرس الوطني، وسط الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان.



وأشارت بيانات حديثة للوزارة إلى إصابة 317 شخصًا، وأشارت تقارير إلى مشاركة الآلاف في الاحتجاجات.



وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب أسعار الطاقة في مطلع الأسبوع إلى قتال عنيف في اليومين الأخيرين. وأدت إلى استقالة الحكومة وتردد شائعات عن تنحي توكاييف.

وتركزت الاشتباكات بين محتجين ضد ارتفاع أسعار الطاقة والقوات الحكومية التي تسعى لاستعادة الأمن في ألماتي، أهم مدن البلاد الاقتصادية. وتم نشر مقاطع فيديو في البلاد تظهر استخدام القوات الحكومية لقنابل ضوئية ضد مدنيين تظهر خلفهم سيارات محترقة.



وقال توكاييف اليوم إنه سيدخل تعديلات قريبًا على النظام السياسي، لكنه لم يدل بتفاصيل.



كما نفى شائعات عن التخطيط لمغادرة البلاد، مشيرًا إلى توليه إدارة مجلس الأمن في البلاد، وهو المنصب الذي تولاه الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي استمر في ممارسة صلاحيات السلطة بعد استقالته في 2019.