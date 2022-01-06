الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تخفف قواعد فحوص كورونا وسط تسجيل حالات قياسية بـ«أوميكرون»

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة تخفيف قواعد فحوص فيروس كورونا في انجلترا مؤقتًا اعتبارًا من 11  يناير، في خطوة ستتيح المزيد من الفحوص في ظل استمرار تسجيل حالات قياسية للإصابات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، في بيان اليوم، إن الذين تظهر نتيجة إيجابية لإصابتهم لدى إجراء الفحوص السريعة، لن يحتاجوا إلى إجراء فحوص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) لتأكيد النتيجة.

ويعتقد المسؤولون أن الإلغاء سيعزز تتبع المخالطين، حيث سيضم نظام التتبع جميع من يسجلون نتيجة إيجابية في الفحوص السريعة، بدلًا من أن يضم من يجرون فحوص (بي سي آر) فقط كما هو الوضع حاليًا.

إصابات كورونا في بريطانيا

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل 194747 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في بريطانيا، مساء الأربعاء، فضلًا عن 334 وفاة في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.

وشملت أرقام الوفيات المُبلغ عنها اليوم بيانات المستشفيات في إنجلترا على مدى أربعة أيام، مع تجميع البيانات بعد عطلة موسمية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن فرض قيود جديدة سيكون ملاذًا أخيرًا، في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون»، مشددًا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقال ساجد جاويد، في مقال نشرته صحيفة «ديلي ميل»: «عدد (الأشخاص) في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفًا».

وأضاف أنه مع «وضع أقوى بكثير» بالنسبة إلى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطَل في إنجلترا على عكس أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وشدد جاويد على أن «تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا»، وأشار إلى التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق «داعيًا إلى التعايش مع الفيروس» عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

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