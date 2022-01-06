الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصربى يدعم ديوكوفيتش بعد أزمة التأشيرة فى ملبورن

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

 قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده تقدم دعمها للمصنف الأول عالميا في التنس نوفاك ديوكوفيتش بعد إيقافه في مطار تالامارين في ملبورن بسبب مشكلة متعلقة بتأشيرة السفر قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.


وأوضح فوتشيتش "أبلغت نوفاك بأن صربيا بأكملها تقف معه ونبذل كل جهد ممكن لوضع نهاية على الفور لهذه المضايقات ضد أفضل لاعب تنس في العالم".


وحصل ديوكوفيتش أمس الثلاثاء على إعفاء طبي من التطعيم ضد كوفيد-19 وسافر إلى ملبورن   للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام والتي تنطلق يوم 17 يناير الجاري في ملبورن بارك.

ومن جانبه، حذر سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، نجم التنس الصربي والمصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من أنه سيكون على متن الطائرة العائدة إلى بلاده في حال لم يتبع قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، يسعى للحفاظ على لقبه كبطل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعدما تسبب منظمو البطولة في غضب كبير للرأي العام في البلاد بعدما تردد عن منحهم الإذن له بالمشاركة.

لكن لاعب التنس الصربي سيواجه مشاكل أخرى لدى دخوله البلاد، حيث يتطلب الأمر دليلا مقبولا على عدم خضوعه للتطعيم لأسباب طبية، في الوقت الذي أصر فيه موريسون على أن النجم الصربي لن يتلقى معاملة استثنائية لدى وصوله.

ولم يتحدث ديوكوفيتش، الفائز باللقب تسع مرات، علانية عن موقفه من التطعيم لكنه في العام الماضي قال إنه يعارض فكرة الخضوع للقاح.

ولم يتضح بعد ماهى الشروط التي من شأنها أن تؤهل ديكوفيتش 34/ عاما/ للحصول على إعفاء ، فيما قال كريج تيلي مدير البطولة إن قيام ديوكوفيتش بتوضيح موقفه سيكون أمر مفيدا له .
وأضاف تيلي إنه لم يتم منح وضع خاص لديوكوفيتش، الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام، للعب في البطولة.
ومع ذلك فقد تبددت أمال النجم الصربي في المنافسة بعد تدخل الحكومة الأسترالية.

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