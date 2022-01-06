الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سمية الخشاب عن«اقتحام الخصوصية»: أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل علي حسابها عبر "تويتر" موقع التغريدات القصيرة، أنها  معترضة على كل من يقتحم خصوصية الآخرين، ويتعمد في اقتحام خصوصية الغير.

وكتبت "الخشاب" عبر حسابها الخاص على "تويتر": "شوفت فيديو لمدرسة طاقتها جميلة وإيجابية ومتصالحة مع نفسها، رقصت مع زمايلها اللي هما زي أخواتها،  وبتعبر عن سعادتها".

وأضافت: "اللي صورها بقي اقتحم خصوصيتها ده اللي لازم يتعاقب!!.. إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. يتخرب بيتها لية؟!!..علشان بتعبر عن سعادتها في مكان عام وسط زمايلها؟".
 
 

سمية الخشاب عبر تويتر
سمية الخشاب عبر تويتر
نشرة الفنانة الفنانة سمية الخشاب عبر تويتر اقتحام خصوصية إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

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