سمية الخشاب عن«اقتحام الخصوصية»: أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء

نشرت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل علي حسابها عبر "تويتر" موقع التغريدات القصيرة، أنها معترضة على كل من يقتحم خصوصية الآخرين، ويتعمد في اقتحام خصوصية الغير.

وكتبت "الخشاب" عبر حسابها الخاص على "تويتر": "شوفت فيديو لمدرسة طاقتها جميلة وإيجابية ومتصالحة مع نفسها، رقصت مع زمايلها اللي هما زي أخواتها، وبتعبر عن سعادتها".

وأضافت: "اللي صورها بقي اقتحم خصوصيتها ده اللي لازم يتعاقب!!.. إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. يتخرب بيتها لية؟!!..علشان بتعبر عن سعادتها في مكان عام وسط زمايلها؟".



