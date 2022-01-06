الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: أوميكرون يبدو أقل خطورة بالنسبة للأطفال من دلتا

طفل
طفل

يبدو أن المتحور أوميكرون أقل خطورة من المتحور دلتا بالنسبة للأطفال، حسبما قال بن واكانا من فريق التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19-) في البيت الأبيض نقلا عن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس جو بايدن.

في غضون ذلك، تشهد المستشفيات الأمريكية بشكل ملحوظ نتائج أقل خطورة من موجة أوميكرون من تلك التي شهدتها خلال حالات الذروة السابقة لكوفيد19-، ما يعكس تجربة جنوب أفريقيا وبريطانيا، ويهيمن المتحور أوميكرون على 95 % من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة فايزر الأمريكية إن الحكومة الأمريكية وافقت على شراء 10 ملايين جرعة علاجية إضافية مضادة لكوفيد19-، ما يمثل إضافة إلى مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس،وفقا لوكالة بلومبرج للأنباءالأمريكية.

وأعلن حكم ولاية ميريلاند الأمريكية لاري هوجان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في ولايته في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أكثر من 5 آلاف شخص، بزيادة بنسبة 250 % من الذروة التي وصلت إليها قبل عام.

فيما وأكد فريق من المدافعين عن الصحة العامة والعلماء من خلال تقرير صادر ، أن المتحور أوميكرون السريع الانتشار زاد من الحاجة إلى مليارات الجرعات الإضافية من اللقاحات لحماية الفئات المعرضة للخطر والحد من المتحورات الجديدة في جميع أنحاء العالم.

وكتب مؤلفو التقرير، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "الدليل العلمي واضح: فقط من خلال النشر العالمي للقاحات الأكثر فعالية حاليًا ضد العدوى - والتي يبدو الآن أنها لقاحات mRNA - سنكون قادرين على إعاقة تطور الفيروس والبدء في السيطرة على الجائحة عالميًا".

واستنتج المؤلفون أن هناك حاجة الآن إلى حوالي 22 مليار جرعة من لقاحات mRNA لإبطاء انتشار الوباء، نظرًا إلى قدرة أوميكرون على التهرب من بعض أشكال الحماية المناعية التي منحتها جرعات التطعيم السابقة. ويستلزم هذا التوقع إنتاج 15 مليار جرعة إضافية من لقاحات mRNA هذا العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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