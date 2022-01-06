وزير الشباب والرياضة: نتعاون مع الأوقاف والتضامن لمواجهة ظاهرة الانتحار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ظاهرة الانتحار موجودة في جميع دول العالم وأسبابها تختلف من مجتمع لآخر، وهناك رصد حكومي لهذه الظاهرة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث بشكل دائم عن أهمية تكوين الوعي.

وقال "صبحي" ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مساء الأربعاء، إن هناك عملا لتقديم التوعية لمواجهة ظاهرة الانتحار، مشيرًا إلى أن الوعي مسئولية مجتمعية وسيكون هناك تعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن لمواجهة ظاهرة الانتحار، كما يتم التعاون مع الكنيسة والمؤسسات المختلفة للوصول للسبل المناسبة لمواجهة الانتحار.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن تطوير مراكز الشباب بهدف تقديم التوعية، لافتًا إلى أن تطويرها في الفترة الماضية كلف الدولة مليار و600 مليون جنيه، فيما كلف قطاع الأندية والمنشآت الرياضية 3 مليارات جنيه.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن جميع لاعبي المنتخب الوطني على استعداد تام لبطولة "الأمم الإفريقية" قبل سفرهم إلى الكاميرون، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفني كيروش قبل سفرهم، معربًا عن سعادته بالجيل الحالي للمنتخب الوطني.

وأضاف الوزير أن منتخب مصر يسعى لتحقيق البطولات ويحارب من أجل تحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية، كما أن المنتخب خلال الفترة الحالية على أتم الاستعداد لتحقيق أفضل شيء ببطولة الأمم الإفريقية والجميع يلعب "باسم مصر".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه نقل لجميع لاعبي المنتخب الوطني اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن البطولة الإفريقية كبيرة ومصر قادرة على تحقيقها.