الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طارق شوقى يطمئن أولياء الأمور: لا داعى للجدل السائد لكلمة امتحان

طارق شوقى
طارق شوقى

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام هما امتحانات ترم في سنة نقل عادية، مطالبا أولياء الأمور بعدم القلق قائلا: "لا داعي للجدل السائد كما ذكرت كلمة امتحان".

وحول الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صعوبة امتحان الصف الأول والثاني الثانوي، أفاد الوزير شوقي بأن امتحان الصف الأول والثاني الثانوي "عادي جدا والموضوع بسيط، والأسئلة ستكون سهلة الفهم".

وقال الدكتور طارق شوقي ـ خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مصر الجديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة "ETC" الفضائية، مساء الأربعاء، إن "السبب في الحصول على التعليم هو من أجل امتلاك المهارات التي تساعدنا على العمل وفي جميع مناحي الحياة"، مضيفا: "أن 70% من الامتحان سيكون إلكترونيا وهذه الأشياء تكتيكية لا تفرق مع الطالب".

وفي حال سقوط النظام (السيستم) أثناء امتحان الطلاب، أكد وزير التربية والتعليم "أن أي طالب ستواجه أي مشكلة أثناء تأدية الامتحان الإلكتروني سيتم امتحانه ورقيا".

في سياق آخر، نفي الدكتور طارق شوقي حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود مسابقة لتعيين مدرسين جدد، قائلا "هذه الأخبار عاريه تماما من الصحة، ولا يوجد تعيين لمعلمين خلال الفترة الحالية".

وأضاف أنه لا يوجد أي وظائف شاغرة داخل وزارة التعليم، لتعيين معلمين جدد في الوقت الحالي، موضحا أن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه سيجري عرضها على رئاسة مجلس الوزراء.

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