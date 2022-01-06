الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«وول ستريت» تغلق على انخفاض حاد بعد نشر محضر اجتماع الاحتياطى الاتحادى

وول ستريت
وول ستريت

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وزاد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك خسائرهما بخطى سريعة بعد محضر الاجتماع الذي اعتبره المستثمرون أكثر تشددًا مما كانوا يخشون، وغيًر المؤشر داو جونز مساره بعد أن كان سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في قت سابق من الجلسة، ليغلق على انخفاض.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 92.86 نقطة، أو 1.94 بالمئة، عند 4700.49 نقطة في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 524.89 نقطة، أو 3.8 بالمئة، إلى 15097.83 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.47 نقطة، أو 1.05 بالمئة، ليغلق عند 36412.18 نقطة، وسجل ناسداك أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 25 فبراير  2021، في حين سجل ستاندرد اند بور 500 أكبر خسارة ليوم واحد منذ 26 نوفمبر 2021 .

وعلى مستوى النفط، قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

أضافت الوكالة الحكومية، أن مخزونات الخام هبطت 2.1 مليون برميل إلى 417.9 مليون على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، في حين كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا هبوطًا قدره 3.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات البنزين الأمريكية قفزت 10.1 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 232.8 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات البنزين الأمريكية منذ أبريل  2020.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.4 مليون برميل إلى 126.9 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 مليون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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