الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: احتجاز السفينة الإماراتية من جانب الحوثيين يزيد من مخاطر التصعيد

السفينة الإماراتية
السفينة الإماراتية

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية خلال إبحارها قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.


وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ " إن احتجاز السفينة الإماراتية روابي من قبل (الحوثيين) قبالة ساحل الحديدة أمر يبعث على القلق البالغ، ويزيد ذلك من مخاطر التصعيد بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال وللحل السياسي للأزمة".


وطالب الاتحاد الأوروبي الحركة بـ "الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها"، داعيةً إلى "ضبط النفس لتلافي المزيد من التوترات".

 

كما  أدانت الولايات المتحدة، استيلاء مليشيا الحوثي في الثاني من شهر يناير الجاري، على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية.


وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".


وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذه الأعمال تأتي في وقت يتعين فيه على كل الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة، وناشدت واشنطن، بحسب البيان، مليشيا الحوثي بالإفراج فورا عن السفينة وطاقمها بدون أن يصيبهم أذى ووقف كل أعمال العنف التي تتسبب في انتكاسة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

 

وفي سياق متصل،  أكدت وزارة النقل اليمنية، أن اختطاف ميليشيا الحوثي لسفينة الشحن (روابي) التي كانت ترفع علم دولة الإمارات، اليوم، قبالة محافظة الحديدة، جريمة إرهابية نكراء تهدد حرية وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.


وأعربت الوزارة - في بيان  وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - عن إدانتها و استنكارها الشديدين لهذه الجريمة التي اعتبرتها انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين وخطراً يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن ما قامت به الميليشيات الحوثية يعد استخفافا بكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار واعتداء إرهابيا على الملاحة الدولية وعملاً عدوانياً يهدف إلى مضاعفة معاناة اليمنيين.


وقالت الوزارة - في البيان - إنه في الوقت الذي يحتم فيه هذا الانتهاك السافر على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه مثل تلك التصرفات الإرهابية غير المسئولة وغير المبررة من قبل المليشيات الحوثية، فإن ما حدث إنما يعتبر دليلاً اضافياً دامغاً على مدى خطورة المليشيا الحوثية المدعومة من قبل ايران وتهديدها لسلامة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ويدعونا لمطالبة المبعوث الدولي بالتدخل لسرعة الافراج عن السفينة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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