كرم جبر: الشعب المصرى نسيج واحد

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشعب المصري نسيج واحد لا يمكن لأي شخص المساس بوحدته.



وقال جبر ـ خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء ألاربعاء، إنه لا تفرقة بسبب الدين، فالحفاظ على العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط باعتبار أن الجميع مصريون من أهم ضوابط الأمن القومي المصري، موضحا أن الدروس المستفادة من تجارب من حولنا تؤكد أن سلامة الأوطان تستند على الوحدة الوطنية.



وأشار إلى أنه خلال تقديمه التهنئة مساء اليوم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعرب البابا تواضروس عن الفرحة عندما تفتح أبواب الكاتدرائية ويدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستقبلونه بالزغاريد والهتاف.



ولفت إلى تأكيد البابا تواضروس على "أن مصر الآن تنمو وتتقدم للأمام"، كما تحدث عن أسبوع تنمية الصعيد، والتنمية التي تحدث في مصر ومشروع حياة كريمة.

ومنذ أيام شارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة الإعلام المصري ورؤية مصر 2030.

وأكد «جبر»، في بيان له، أن مصر مقبلة في شهر نوفمبر المقبل على حدث إعلامي مهم وهو المؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ، الذي سينقل مصر نقلة كبرى في مجالات عديدة ولابد أن تبرز سمات مصر كدولة كبيرة خلال هذا الحدث الكبير والذي يشارك فيه 126 رئيس دولة و30 ألف مشارك، وهو مؤتمر مهم على كل المستويات وخلاله تحاط مدينة شرم الشيخ بالاهتمام مع تحولها إلى مدينة خضراء.

وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد شائعات من جماعة بعينها، ولابد من الاستعداد للرد السريع على تلك الشائعات المتوقعة، مشيرًا إلى أن المجال الذي تتناوله الشائعات هو مجال حقوق الإنسان، حيث يحصرون الأمر في السجون وحرية التعبير دون النظر إلى باقي الحقوق التي تقدمها مصر.