الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بالجيش السوداني يؤكد احتياج بلاده لتوافق القوى السياسية

العميد الطاهر أبو
العميد الطاهر أبو هاجة

 قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة، إن السودان يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توافق القوى السياسية خاصة في الموضوعات والقضايا الملحة الطارئة بعيدًا عن الخلافات، مؤكدًا أهمية أن يكون الحل نابع من الإرادة الوطنية.

وأضاف الطاهر - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السودان- أن حالة اللا دولة التي تعيشها البلاد حاليًا ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن، مؤكدًا أن القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة، وتؤمن بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية.

وعلى صعيد أخر، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن سعيد سلطان سلطنة عمان، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، معربًا عن أمنياته بأن تعود هذه الذكرى والشعب السوداني ينعم بالتقدم والنماء. 

وأمن السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، على متانة العلاقات العمانية السودانية، مؤكدًا رغبته الراسخة في تمتين أواصر الأخوة الصادقة والتعاون البناء بين البلدين لما فيه خير الشعبين. 

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، برقيات تهاني، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كما تلقى أيضًا برقيات تهنئة من رئيس جمهورية بوركينافاسو.

وفي وقت سابق، اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان، والجهود المبذولة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار وإحداث التنمية المنشودة بالولاية، بجانب التوسع في مشاريع الطرق والكهرباء.

وقال موسى جبر محمود، والي الولاية المكلف، في تصريح صحفي، عقب لقائه عضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري، اليوم، أن جنوب كردفان تشهد استقرارًا أمنيًا، لافتًا إلى إرادة إنسان الولاية لتحقيق السلام ورفضه للحرب والاقتتال.

وأشار إلى أن آليات التصالح المجتمعي، والعديد من المبادرات لعبت دورًا مهمًا في هدوء الأحوال الأمنية، مبينًا أن لجنة وقف العدائيات بمحليات الولاية وقعت مسودة اتفاق سيكون بمثابة ميثاق بين كافة الأطراف المتباعدة، مضيفًا أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي لرعاية وتشريف مراسم التوقيع على هذه المصالحات قريباً بالولاية. 

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